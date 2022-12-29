Глаз: Беларусь потребовала от Украины расследовать ракетный инцидент

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Минск потребовал от Киева расследовать ракетный инцидент в районе белорусской деревни Горбаха.

29 декабря глава пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Беларусь Анатолий Глаз сообщил о том, что официальный Минск потребовал от киевского режима расследовать инцидент с падением украинской ракеты на белорусской территории, а также привлечь виновных к ответственности и принять меры по исключению возможности повторения подобных ситуаций.

Глаз отказался комментировать, было ли падение украинской ракеты провокацией, призвав дождаться окончания следствия, после чего все детали инцидента в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области будут установлены.