Глаз: Беларусь потребовала от Украины расследовать ракетный инцидент
Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Минск потребовал от Киева расследовать ракетный инцидент в районе белорусской деревни Горбаха.
29 декабря глава пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Беларусь Анатолий Глаз сообщил о том, что официальный Минск потребовал от киевского режима расследовать инцидент с падением украинской ракеты на белорусской территории, а также привлечь виновных к ответственности и принять меры по исключению возможности повторения подобных ситуаций.
Глаз отказался комментировать, было ли падение украинской ракеты провокацией, призвав дождаться окончания следствия, после чего все детали инцидента в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области будут установлены.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...