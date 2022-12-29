Беларусь требует от Украины расследовать падение ракеты и наказать виновных

APS
2022-12-29 18:41

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз рассказал, что республика требует от украинской стороны проведения расследования падения ракеты в Брестской области.

В Минске считают, что Киев должен изучить обстоятельства пуска ракеты С-300, привлечь виновных к ответственности.

Глаз подчеркнул, что Украина должна предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем, поскольку они могут иметь катастрофические последствия для всех.

Ранее сообщалось, что 29 декабря украинская ракета С-300 упала в Ивановском районе Брестской области Беларуси.

Опубликовано: Светлана Репина







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