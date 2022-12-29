Дейл Карнеги, который учил других быть счастливыми и успешными, был глубоко несчастлив сам

Это имя нверняка известно во всем мире, книга знаменитого автора о том, "как завоевывать друзей" стала бестселлером. А между тем, этот человек всю жизнь был одиноким и в конечном итоге пустил себе пулю в лоб.

Как же так вышло, что книга, которая многим помогла своими ценными советами, вышла из под пера человека, который так и не сумел правильно построить свою жизнь.

Дейл родился в семье фермеров, и все детство его прошло в нищете. Он был неказистым мальчиком с кучей комплексов, у которого полностью отсутствовало чувство юмора.

Одноклассники не любили его, он не пользовался уважением, никто не хотел дружить со странным мальчиком. Ребенок был страшно одинок.

После школы Дейл устраивается торговым агентом, работа не нравится и не дает нормальных денег. Пробует издать первую книгу, но она обречена на провал.

В первом браке с женой не находил взаимопонимания, она не поддерживала его как начинающего автора и не разделяла взглядов на жизнь.

Каждый день ссоры и скандалы, которые он как умел скрывал от всех.

Книга, в которой человек, несчастный в браке учил, как построить семейное счастье, у читателей по-прежнему не имела никакого успеха.

Вторая жена была просто коллега, их связывали рабочие, партнерские отношения. Девушка была одной из слушательниц его курсов.

Оба совместно составляли планы лекций и семинаров, обсуждали деловые вопросы и текущие рабочие моменты. Любви друг к другу не испытывали.

Наконец, Карнеги повезло, книга "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" стала невероятно популярной.

В конце жизненного пути Дейл Карнеги тяжело заболел: у него выявили злокачественную лимфому (болезнь Ходжкина).

Появились постоянные боли в костях, животе, пропал аппетит, мучила одышка и угнетала слабость, повышалась температура.

В конце концов писатель узнал, что болезнь его неизлечима. Карнеги был очень зол на врачей, которые не рассказали ему правду сразу.

У человека, помогающего людям обрести счастье, началась глубокая депрессия, которая закончилась суицидом.

В ноябре 1955 года Дейл Карнеги, так и не узнавший счастья в жизни, убил себя выстрелом в голову.