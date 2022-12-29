France 3: Францию ждет волна банкротств из-за подорожания энергоносителей
France 3 сообщает, что в 2023 году во Франции может случиться волна банкротств компаний из-за подорожания энергоносителей.
После пандемии в условиях субсидирования государством ситуация стабилизировалось, но сейчас число банкротств предприятий увеличивается.
По информации телеканала, пока существует реальная угроза для малого бизнеса, однако со временем риск банкротства затронет и крупные организации.
Многие компании сейчас переносят производства в другие места, где энергия обходится дешевле, а это грозит Франции деиндустриализацией.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...