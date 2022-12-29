France 3: Францию ждет волна банкротств из-за подорожания энергоносителей

France 3 сообщает, что в 2023 году во Франции может случиться волна банкротств компаний из-за подорожания энергоносителей.

После пандемии в условиях субсидирования государством ситуация стабилизировалось, но сейчас число банкротств предприятий увеличивается.

По информации телеканала, пока существует реальная угроза для малого бизнеса, однако со временем риск банкротства затронет и крупные организации.

Многие компании сейчас переносят производства в другие места, где энергия обходится дешевле, а это грозит Франции деиндустриализацией.