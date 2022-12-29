Буданов: боевые действия в Украине зашли в тупик

Лидер ГУР Украины Кирилл Буданов утверждает, что военный конфликт в украинском государстве находится в тупиковом положении.

29 декабря глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов публично заявил, что военный конфликт на территории его страны приобрёл тупиковый характер, поскольку ни одна из сторон противостояния на данный момент не демонстрирует серьёзного оперативного успеха на фронте.

Также Буданов отметил, ВСУ не достаёт вооружений и боеприпасов к ним для проведения успешной полномасштабной контрнаступательной операции.