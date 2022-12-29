Эксперты рассказали, каким домашним растениям необходим регулярный теплый душ
Некоторые из «зеленых питомцев» рады обильному дождику в ванной, который заменяет им тропические дожди.
Такая процедура активизирует обильное цветение, укрепляет стебли, листья и корни.
Растения, получившие "головомойку", перестают чахнуть и увядать, после манипуляции появляются новые побеги и бутоны.
Для того, чтобы дать цветам почувствовать себя, как на южной родине, нужно поставить их в ванну или душ, включить теплую воду (40 °C) и направить лейку на растения. Полив должен длиться в среднем 10-15 секунд.
После процедуры растения три часа надо держать дальше от сквозняков. Какие именно растения нуждаются в душе?
Это - спатифиллум, диффенбахия, папоротник, аглаонема, драцена, роза, калатея, строманта, гусмания, гардения, фикус, антуриум.
По большому счету, все выходцы из тропиков любят теплый душ. Таким «зеленым питомцам» большой поток влаги будет на пользу в любое время года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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