Эксперты рассказали, каким домашним растениям необходим регулярный теплый душ

Некоторые из «зеленых питомцев» рады обильному дождику в ванной, который заменяет им тропические дожди.

Такая процедура активизирует обильное цветение, укрепляет стебли, листья и корни.

Растения, получившие "головомойку", перестают чахнуть и увядать, после манипуляции появляются новые побеги и бутоны.

Для того, чтобы дать цветам почувствовать себя, как на южной родине, нужно поставить их в ванну или душ, включить теплую воду (40 °C) и направить лейку на растения. Полив должен длиться в среднем 10-15 секунд.

После процедуры растения три часа надо держать дальше от сквозняков. Какие именно растения нуждаются в душе?

Это - спатифиллум, диффенбахия, папоротник, аглаонема, драцена, роза, калатея, строманта, гусмания, гардения, фикус, антуриум.

По большому счету, все выходцы из тропиков любят теплый душ. Таким «зеленым питомцам» большой поток влаги будет на пользу в любое время года.