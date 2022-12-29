Блогер и телеведущая Настя Ивлеева вновь хочет открыть бар в Москве

Пару лет назад звезда уже предпринимала попытку открыть в российской столице крутой бар, но прогорела.

31-летняя Настя Ивлеева решила предпринять вторую попытку открытия ресторанного бизнеса. Два года назад блогер уже пыталась открыть в российской столице крутой бар "Капельница", но прогорела, сообщает Рrozvezd.

В тот раз история завершилась исками на сумму свыше 25 миллионов рублей, которые телеведущая задолжала по кредитам и за аренду. Крутой бар, в котором Настя очень долго делала ремонт, о котором писала в блоге, так и не открылся.

В 2023-м году неугомонная Ивлеева вновь решила наступить на те же грабли, однако на этот раз - в компании профессионалов. Совладельцем заведения будет Александр Пичугин (гендиректор, совладелец сети баров «Руки вверх! Бар», Nebar, «Евгенич»).

Звезде все-таки удавалось создать прибыльные проекты - к примеру, она успешно продает энергетики и чипсы под своим именем, отмечает издание.

Возможно, под чутким руководством "старших товарищей", Насте удастся удачно раскрутить и новое заведение в Москве.