Кадыров анонсировал более жёсткую фазу операции «Возмездие» в зоне спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы готовятся к более жёсткой фазе операции «Возмездие» в зоне СВО РФ на Украине.
29 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе ежегодной пресс-конференции анонсировал начало второго этапа операции «Возмездие» в зоне специальной военной операции России на Украине.
Кадыров отметил, что следующая фаза «Возмездия», подготовкой к которой в настоящее время заняты чеченские военнослужащие, «будет более жестокой», по сравнению с первой, когда на Николаево-Криворожском участке фронта было уничтожено 657 солдат Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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