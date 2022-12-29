Очередной юбилей Лермонтова каждый раз предвещает какую-то трагедию

Странные совпадения трудно не заметить, и иначе как мистическими их не назовешь. Объяснить это невозможно, но каждый раз юбилей русского поэта совпадает с каким-либо трагическим событием в истории России.

Удивительную и пугающую закономерность историки и литературоведы отметили уже давно, череда гнетущих событий не думает прекращаться.

Хотя Лермонтова уже давно нет среди живых, но его опосредованное влияние на ход истории продолжает вводить в недоумение исследователей.

Накануне столетнего юбилея поэта в 1914 году началась Первая мировая война.

1941 год - прошло сто лет со дня гибели Лермонтова, начинается Вторая мировая война.

Обе войны длились четыре года и запомнились огромными людскими потерями, принесли много страданий и горя.

О странных совпадениях впервые заговорила Анна Ахматова, которая тоже заметила, что каждый юбилей поэта предвещает исторические катаклизмы.

1964 год ознаменовался политическим переворотом со смещением с поста главы государства Н. С. Хрущева. В этот же год страна отмечала 150-летие со дня рождения Лермонтова.

Когда со дня гибели русского поэта исполнилось 150 лет, перестал существовать Советский Союз. Именно в 1991 году произошел распад СССР.

В день 200-летия Михаила Юрьевича случился политический переворот на Украине - 2014 год. Трагические события продолжаются там и по сей день.

Какую еще катастрофу принесет очередной юбилей писателя, остается только догадываться.

Астролог Павел Глоба:

"Это самые настоящие мистические знаки, – утверждает он. – Очевидно, что проклятие Лермонтова существует... На планете иногда рождаются индивиды, которые несут в себе определенную историческую матрицу..."

Сам Михаил Юрьевич тоже мог предвидеть будущее, об этом можно узнать в его стихах:

"Настанет год, России чёрный год, Когда царей корона упадёт" (намек на грядущую революцию)

Еще одно неслучайное совпадение. В произведении "Сон", которое поэт написал за несколько дней до смерти, он подробно описал предстоящую дуэль и свою гибель.

Как рассказывали свидетели рокового поединка, в этот день наблюдался устрашающий ураганный ветер.

Лермонтов, бывший метким стрелком, не целился в противника и сделал выстрел вверх, в небо.

Мартынов, который стреляла очень плохо, выстрелил в поэта почти наугад, но попал прямо в грудь.

Когда пуля настигла Лермонтова и он упал на траву, начался сильный ливень.

У присутствующих сложилось впечатление, будто сама природа негодует по поводу происходящего, демонстрируя свою бешеную ярость и безысходную тоску по ушедшему гению.