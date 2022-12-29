Очередной юбилей Лермонтова каждый раз предвещает какую-то трагедию
Странные совпадения трудно не заметить, и иначе как мистическими их не назовешь. Объяснить это невозможно, но каждый раз юбилей русского поэта совпадает с каким-либо трагическим событием в истории России.
Удивительную и пугающую закономерность историки и литературоведы отметили уже давно, череда гнетущих событий не думает прекращаться.
Хотя Лермонтова уже давно нет среди живых, но его опосредованное влияние на ход истории продолжает вводить в недоумение исследователей.
Накануне столетнего юбилея поэта в 1914 году началась Первая мировая война.
1941 год - прошло сто лет со дня гибели Лермонтова, начинается Вторая мировая война.
Обе войны длились четыре года и запомнились огромными людскими потерями, принесли много страданий и горя.
О странных совпадениях впервые заговорила Анна Ахматова, которая тоже заметила, что каждый юбилей поэта предвещает исторические катаклизмы.
1964 год ознаменовался политическим переворотом со смещением с поста главы государства Н. С. Хрущева. В этот же год страна отмечала 150-летие со дня рождения Лермонтова.
Когда со дня гибели русского поэта исполнилось 150 лет, перестал существовать Советский Союз. Именно в 1991 году произошел распад СССР.
В день 200-летия Михаила Юрьевича случился политический переворот на Украине - 2014 год. Трагические события продолжаются там и по сей день.
Какую еще катастрофу принесет очередной юбилей писателя, остается только догадываться.
Астролог Павел Глоба:
"Это самые настоящие мистические знаки, – утверждает он. – Очевидно, что проклятие Лермонтова существует... На планете иногда рождаются индивиды, которые несут в себе определенную историческую матрицу..."
Сам Михаил Юрьевич тоже мог предвидеть будущее, об этом можно узнать в его стихах:
"Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт" (намек на грядущую революцию)
Еще одно неслучайное совпадение. В произведении "Сон", которое поэт написал за несколько дней до смерти, он подробно описал предстоящую дуэль и свою гибель.
Как рассказывали свидетели рокового поединка, в этот день наблюдался устрашающий ураганный ветер.
Лермонтов, бывший метким стрелком, не целился в противника и сделал выстрел вверх, в небо.
Мартынов, который стреляла очень плохо, выстрелил в поэта почти наугад, но попал прямо в грудь.
Когда пуля настигла Лермонтова и он упал на траву, начался сильный ливень.
У присутствующих сложилось впечатление, будто сама природа негодует по поводу происходящего, демонстрируя свою бешеную ярость и безысходную тоску по ушедшему гению.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...