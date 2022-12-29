В Европе после Рождества начали тратить газ из хранилищ

«Интерфакс» со ссылкой на газовых операторов сообщает, что после рождественских праздников в странах Европы начали тратить газ из хранилищ.

Сообщается, что запасы газа в Европе сократились до 83,18%. Это выше средних значений за последние пять лет.

В связи с теплой погодой цены на газ на европейском рынке снизились. Но уже с понедельника начался их рост.

Ранее в европейской ассоциации стали Eurofer спрогнозировали сохранение высоких цен на газ в Евросоюзе как минимум до конца третьего квартала 2023 года.