Дик: ракетный инцидент в Беларуси является провокацией со стороны Украины
Белорусский депутат Сергей Дик заявил, что падение украинской ракеты на территории Беларуси является сознательной провокацией со стороны Украины.
29 декабря депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Дик в эфире телеканала «ОНТ» прокомментировал падение зенитной управляемой ракеты комплекса С-300, выпущенной с территории Украины, в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.
Дик считает, что данный ракетный инцидент является «сознательной провокацией, чтобы попытаться внести раскол между Российской Федерацией и Республикой Беларусь» на фоне недавно прошедших в Минске результативных переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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