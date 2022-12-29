Легенда футбола Пеле умер на 83 году жизни
Легендарный бразильский футболист Пеле ушёл из жизни после продолжительной борьбы с раком в возрасте 82 лет.
В четверг, 29 декабря 2022 года, международное агентство информации и новостей «Ассошиэйтед Пресс» сообщило о смерти страдавшего от онкологии Пеле – единственного футболиста, три раза становившегося чемпионом мира как игрок.
Пеле входил в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру – по некоторым данным, забил 1281 гол, а также разделил с Марадоной звание лучшего футболиста XX века по версии FIFA.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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