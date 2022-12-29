Марченко: Одесса и большая часть Одесского района обесточены
Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил, что Одесса и большая часть Одесского района остались без электроснабжения.
29 декабря глава Одесской областной государственной администрации Максим Марченко в официальном Telegram-канале заявил о том, что на данный момент Одесса и большая часть района обесточены.
Марченко утверждает, что частичное отсутствие энергоснабжения в регионе связано с повреждением некоторых объектов местной энергетической инфраструктуры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...