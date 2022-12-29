Марченко: Одесса и большая часть Одесского района обесточены

Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил, что Одесса и большая часть Одесского района остались без электроснабжения.

29 декабря глава Одесской областной государственной администрации Максим Марченко в официальном Telegram-канале заявил о том, что на данный момент Одесса и большая часть района обесточены.

Марченко утверждает, что частичное отсутствие энергоснабжения в регионе связано с повреждением некоторых объектов местной энергетической инфраструктуры.