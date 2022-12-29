Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов

APS
2022-12-29 23:06

Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле умер в возрасте 82 лет по причине множественного отказа внутренних органов.

29 декабря российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на официальный бюллетень клиники «Альберт Эйнштейн», назвало причину смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

Согласно находящийся в распоряжении ТАСС информации, восьмидесятидвухлетний Пеле, страдавший от злокачественного новообразования, ушёл из жизни по причине множественного отказа органов.

Опубликовано: Диана Мудреченко







Новости СМИ2