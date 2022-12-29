Лекорню: Франция поставит Литве 18 гаубиц Caesar
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что между его страной и Литвой подписан контракт на поставку 18 гаубиц Caesar.
Это произошло во время визита руководителя литовского Минобороны Арвидаса Анушаускаса в Париж.
Минобороны Литвы подписало соглашение с производителем гаубиц. Стороны договорились об укреплении отношений в оборонной сфере.
Ранее Лекорню говорил о том, что Франция планирует усиливать присутствие в восточной части Европы в рамках НАТО из-за конфликта на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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