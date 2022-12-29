Легенда мирового футбола Пеле умер в 82 года от рака

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу умер в 82 года от рака

Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле скончался на 82 году жизни, сообщила его дочь Келли Кристина Насименту в сети Instagram.

"Все, что мы имеем, благодаря тебе. Мы тебя бесконечно любим. Покойся с миром", - написала она.

Пеле единственный трехкратный чемпион мира как игрок(1958,1962,1970 годов. На чемпионате мира в Катаре, Неймар смог сравняться с ним в списке бомбардиров сборной Бразилии, но так и не превзошел его рекорд.