Легенда мирового футбола Пеле умер в 82 года от рака
Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу умер в 82 года от рака
Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле скончался на 82 году жизни, сообщила его дочь Келли Кристина Насименту в сети Instagram.
"Все, что мы имеем, благодаря тебе. Мы тебя бесконечно любим. Покойся с миром", - написала она.
Пеле единственный трехкратный чемпион мира как игрок(1958,1962,1970 годов. На чемпионате мира в Катаре, Неймар смог сравняться с ним в списке бомбардиров сборной Бразилии, но так и не превзошел его рекорд.
Опубликовано: Максим Алексеев
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