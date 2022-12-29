Лекорню: Франция и Литва подписали контракт на поставку 18 гаубиц Caesar
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставку 18 французских гаубиц Caesar Литве.
29 декабря глава Министерства обороны Французской Республики Себастьян Лекорню в свою официальном аккаунте Twitter сообщил о том, что в ходе визита главы литовского военного ведомства Арвидаса Анушаускаса в Париж было подписано соглашение по укреплению отношений в сфере обороны между двумя странами, включая сферу артиллерии.
Помимо прочего, литовское оборонное ведомство подписало соглашение с французским производителем Nexter на поставку 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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