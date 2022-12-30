Экс-генерал США Ходжес: ЗРК Patriot на Украине смогут защитить только Киев
Экс-генерал США Бен Ходжес заявил, что американские ЗРК Patriot на Украине смогут защитить только Киев, а не всю территорию страны.
29 декабря бывший командующий сухопутными войсками Соединённых Штатов в Европе Бен Ходжес в ходе выступления на онлайн-вебинаре американского фонда в поддержку Украины заявил, что зенитный ракетный комплекс Patriot сможет защитить только Киев, если его «правильно интегрируют во все имеющиеся системы».
Ходжес пояснил, что ЗРК Patriot предназначены для «точечной обороны», а отправка этих комплексов, «предназначенных для уничтожения первоклассных ракет» на Украину не решит комплекс проблем киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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