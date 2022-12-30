Ханс Кристиан Андерсен: малоизвестные факты жизни и творчества

Любимый сказочник взрослых и детей, датский прозаик и поэт, драматург. Все знают его бессмертные сказки, но мало кто знает о нем самом. Несколько любопытных фактов восполнят эти пробелы.

Даты рождения и смерти - 1807-1875. Место рождения - Дания. Полное имя - Ханс Кристиан Андерсен.

О своем рождении писатель рассказывал так:

«В бедной каморке жила молодая пара, муж и жена, бесконечно любившие друг друга. Муж своими руками сколотил кровать, на которой появился маленький орущий комочек - я, Ханс Кристиан Андерсен».

За свою жизнь писатель создал 50 томов сочинений, среди которых 25 пьес, почти 200 сказок, 5 романов, а также очерки и путевые заметки.

Мировую известность автору принесли именно сказки, а точнее всего 20 из них - самых знаменитых.

Это кажется нелепым, но Ханс всегда верил, что по происхождению он королевских кровей. Ему думалось, что настоящий его отец - король Кристиан Восьмой.

В молодости у принца было много любовных приключений, так он якобы познакомился и с будущей матерью Ханса и некоторое время встречался с ней.

После этой связи появился знаменитый датский сказочник, который верил именно в эту историю своего происхождения.

Однажды в 33 года писатель, который всегда страдал от безденежья, вдруг получил ежегодную королевскую стипендию. Ханс был уверен, что это просто "отец его не забывает".

В детстве Ханс Кристиан Андерсен был изгоем. Его никто не любил, дети обижали, били, давали унизительные прозвища.

Учителя все время были недовольны им, на ребенка сыпались угрозы и наказания.

Лишь однажды на праздник девочка по имени Сара преподнесла ему белую розу и очень растрогала некрасивого стеснительного мальчика.

Ханс помнил об этом всю жизнь, и в разных его сказках можно встретить волшебный цветок.

Первая пьеса была придумана в детские годы, и конечно же в ней под конец действия все персонажи погибают.

Писатель много путешествовал, в разъездах ему не раз приходилось проявлять смелость, терпение, ловкость, мужество, выносливость.

Ханс Кристиан Андерсен:

"Жить - значит путешествовать"

У автора знаменитых сказок было много комплексов и различных страхов.

Он был мнителен и неуверен в себе, писателю все время казалось, что его хотят ограбить, убить, он боялся быть похороненным заживо или сойти с ума.

Ханс всегда носил с собой веревку, чтобы она помогла ему спастись от внезапной смертельной опасности.

Перед сном оставлял на столе записку, в которой сообщал, что но жив и просто спит.

Когда для писателя делали прижизненный памятник, эскиз ему сразу не понравился и довел до бешенства. Там он был изображен в окружении детворы, внимающей его сказкам.

Скульптор был в шоке, но пошел навстречу пожеланиям Ханса и убрал детей из композиции. Этот памятник можно увидеть и сегодня на бульваре Андерсена.

Еще первой своей подруге знаменитый сказочник обещал жениться, когда начнет зарабатывать минимум полторы тысячи риксдалеров в год.

Однако обещание так и не исполнил и вообще никогда не женился. Перед смертью состояние писателя составляло почти полмиллиона долларов.

Со всеми женщинами, с которыми он был близок, у Ханса складывались лишь платонические отношения.