Bloomberg: США могут передать Украине боевые машины пехоты M2A2 Bradley

Агентство Bloomberg сообщает, что США изучают возможность передачи Украине боевых машин пехоты M2A2 Bradley.

Пока окончательное решение по этому вопросу не принято, но такая техника может стать частью очередного пакета американской военной помощи.

Такие машины представляют собой легкие танки с 25-миллиметровой пушкой, противотанковыми ракетами TOW.

В США достаточно много устаревших машин этого типа, поэтому с их поставкой на Украину не возникнет проблем.