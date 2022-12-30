Российские автопроизводители хотят покупать лицензии на выпуск машин иностранной сборки

APS
2022-12-30 01:18

«Известия» сообщают, что у российских автопроизводителей появится возможность покупать лицензии на выпуск машин иностранной сборки.

Затраты на покупку таких лицензий будут включаться в оценку уровня локализации автомобилей. 

Вместе с тем отмечается, что у российского автопрома есть шанс столкнуться с нехваткой квалифицированных конструкторов и инженеров. 

По мнению независимого консультанта Сергея Бургазлиева, российские предприятия заинтересуются покупкой лицензий на выпуск машин китайских брендов.

Опубликовано: Светлана Репина







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