Российские автопроизводители хотят покупать лицензии на выпуск машин иностранной сборки
«Известия» сообщают, что у российских автопроизводителей появится возможность покупать лицензии на выпуск машин иностранной сборки.
Затраты на покупку таких лицензий будут включаться в оценку уровня локализации автомобилей.
Вместе с тем отмечается, что у российского автопрома есть шанс столкнуться с нехваткой квалифицированных конструкторов и инженеров.
По мнению независимого консультанта Сергея Бургазлиева, российские предприятия заинтересуются покупкой лицензий на выпуск машин китайских брендов.
Опубликовано: Светлана Репина
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