Nikkei Asia: китайский военный самолет подлетел к американскому на 3 метра и чуть не столкнулся с ним

По информации Nikkei Asia, китайский военный самолет J-11 приблизился к самолету разведчику американских ВВС Boeing RC-135 на 3 метра.

Такое сближение чуть не привело к столкновению. Это произошло над Южно-Китайским морем 21 декабря.

Избежать столкновения удалось за счет того, то американский самолет совершил маневр уклонения.

ВВС США напомнили государствам Индо-Тихоокеанского региона о необходимости безопасного использования воздушного пространства.