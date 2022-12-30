Nikkei Asia: китайский военный самолет подлетел к американскому на 3 метра и чуть не столкнулся с ним
По информации Nikkei Asia, китайский военный самолет J-11 приблизился к самолету разведчику американских ВВС Boeing RC-135 на 3 метра.
Такое сближение чуть не привело к столкновению. Это произошло над Южно-Китайским морем 21 декабря.
Избежать столкновения удалось за счет того, то американский самолет совершил маневр уклонения.
ВВС США напомнили государствам Индо-Тихоокеанского региона о необходимости безопасного использования воздушного пространства.
Опубликовано: Светлана Репина
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