Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена

Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.

Выпечка не потеряет ни вкус ни качество, если добавить в тесто вместо яиц другие продукты. Какие именно - рассказала кулинар Алия Самохина.

"Одна столовая цельная ложка молотого льна эквивалентна одному яйцу. Льняную муку либо перемолотые в кофемолке льняные семена заливают теплой или горячей водой в соотношении 1:3, все перемешивается, настаивается минут пять, получается плотная масса, которая добавляется в тесто. Вкус будет без изменений, разве что кто-то принципиально не любит лен и может везде его почувствовать"

Не у всех дома найдется льняное семя. Для таких случаев пригодится обычное яблочное пюре. Оно тоже отлично заменяет яйца.

Чувствоваться в готовой выпечке пюре не будет. По словам Алии Самохиной, вместо одного куриного яйца можно взять 50 г яблочного пюре.

Подойдет и пюре из тыквы. Банан тоже хорошо, но он будет придавать выпечке специфический банановый вкус.

Заменить яйцо можно также пастами из арахиса, кешью, миндаля. Эти продукты хорошо действуют в составе теста как уплотнители.

Но надо помнить, что при такой замене калорийность приготовленного блюда растет в разы. Так что лучше все же отдать предпочтение пюре или льняным семенам.