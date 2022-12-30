В Лондоне умерла модельер Вивьен Вэствуд

Дом моды Vivienne Westwood сообщил в своем Twitter о смерти владелицы бренда, модельера Вивьен Вествуд.

Она умерла на 82-м году жизни в своем доме в Южном Лондоне в окружении семьи.

За свою работу в мире моды Вествуд получила Орден Британской империи.

По всем миру работает более 500 магазинов Vivienne Westwood. Бренд выпускает несколько линий одежды.