В Лондоне умерла модельер Вивьен Вэствуд
Дом моды Vivienne Westwood сообщил в своем Twitter о смерти владелицы бренда, модельера Вивьен Вествуд.
Она умерла на 82-м году жизни в своем доме в Южном Лондоне в окружении семьи.
За свою работу в мире моды Вествуд получила Орден Британской империи.
По всем миру работает более 500 магазинов Vivienne Westwood. Бренд выпускает несколько линий одежды.
Опубликовано: Светлана Репина
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