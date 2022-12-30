Кадыров: второй этап спецоперации «Возмездие» на Украине будет более жестким
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах по проведению второго этапа спецоперации «Возмездие» на Украине.
Он сказал, что эта часть операции будет более жесткой. О проведении на Украине отдельной спецоперации Возмездие» он сообщил 29 октября.
Кадыров ранее заявил, что жители Чеченской Республики идут воевать на Украину только в добровольном порядке.
Он также отметил, что план по мобилизации в регионе выполнен на 254%.
Опубликовано: Светлана Репина
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