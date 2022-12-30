Генерал Кларк: США обескровливают Украину своей помощью
Отставной американский генерал Кларк, бывший главнокомандующий Объединенными войсками НАТО в Европе заявил, что США постепенно обескровливают Украину.
По его словам, нынешний подход Вашингтона способствует потере Украиной промышленного потенциала и важнейшей инфраструктуры.
Кларк считает, что США подпитывают тупиковую ситуацию, а это не соответствует интересам государства.
Тем временем Украина теряет энергетику, лишается ключевой инфраструктуры, а также финансовую основу государства.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...