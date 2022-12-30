Генерал Кларк: США обескровливают Украину своей помощью

APS
2022-12-30 02:09

Отставной американский генерал Кларк, бывший главнокомандующий Объединенными войсками НАТО в Европе заявил, что США постепенно обескровливают Украину.

По его словам, нынешний подход Вашингтона способствует потере Украиной промышленного потенциала и важнейшей инфраструктуры.

Кларк считает, что США подпитывают тупиковую ситуацию, а это не соответствует интересам государства.

Тем временем Украина теряет энергетику, лишается ключевой инфраструктуры, а также финансовую основу государства.

Опубликовано: Светлана Репина







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