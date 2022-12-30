Эксперт Кнутов рассказал, как украинские дроны попадают в Россию незамеченными
Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью МК рассказал, как украинские беспилотники обходят российскую систему ПВО.
Он отметил, что комплексы противовоздушной обороны не могут выявлять беспилотники из-за особенностей комплектующих.
Кнутов уточнил, что моторы беспилотников не оставляют тепловых следов, поэтому спецсредства не могут обнаружить их.
Но и российские военные успешно используют беспилотники. Так, БПЛА «Орлан» обеспечивает высокую точность нанесения ударов.
Опубликовано: Светлана Репина
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