Эксперт Кнутов рассказал, как украинские дроны попадают в Россию незамеченными

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью МК рассказал, как украинские беспилотники обходят российскую систему ПВО.

Он отметил, что комплексы противовоздушной обороны не могут выявлять беспилотники из-за особенностей комплектующих.

Кнутов уточнил, что моторы беспилотников не оставляют тепловых следов, поэтому спецсредства не могут обнаружить их.

Но и российские военные успешно используют беспилотники. Так, БПЛА «Орлан» обеспечивает высокую точность нанесения ударов.