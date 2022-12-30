Кадыров пообещал, что Россия поднимет флаг победы в Киеве

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после завершения спецоперации российские военные поднимут флаг победы в Киеве.

Он также отметил, что возражает против обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех».

По его мнению, украинские политики должны почувствовать всю тяжесть ноши, которую им придется нести.

Кадыров также указал на необходимость демонстрации силы, если случаи расправ над пленными россиянами будут повторяться.