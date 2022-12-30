Госдеп США: Китай может изменить существующий миропорядок

Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что его страна воспринимает Китай как основного конкурента.

В Соединенных Штатах признают, что у Китая есть желание и возможности изменить существующий мировой порядок.

Для реализации этой задачи Китай активно развивает экономику, дипломатию, а также военную сферу.

Патель уточнил, что для Соединенных Штатов Китай сегодня является не только главным, но и единственным соперником.