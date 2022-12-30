В России ждут рекордного профицита внешней торговли по итогам года
Первый заместитель Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов заявил, что по итогам нынешнего года в стране ожидается рекордный профицит внешней торговли.
По его словам, Россия уже сейчас превзошла прошлогодний показатель по внешнеторговому обороту.
Давыдов отметил, что этому не помешало даже снижение экспорта российских энергоносителей.
Несмотря на санкции, введенные Западом, а также непростой для экспорта декабрь, ситуацию с положительным сальдо торгового баланса уже ничто не изменит.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...