В России ждут рекордного профицита внешней торговли по итогам года

Первый заместитель Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов заявил, что по итогам нынешнего года в стране ожидается рекордный профицит внешней торговли.

По его словам, Россия уже сейчас превзошла прошлогодний показатель по внешнеторговому обороту.

Давыдов отметил, что этому не помешало даже снижение экспорта российских энергоносителей.

Несмотря на санкции, введенные Западом, а также непростой для экспорта декабрь, ситуацию с положительным сальдо торгового баланса уже ничто не изменит.