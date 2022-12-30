Конгрессмен Нелс: США стоит позаботиться о своей стране так же, как об Украине
Конгрессмен от штата Техас Трой Эдвин Нелс заявил, что власти США проявляют излишнее внимание к ситуации на Украине.
По его мнению, американскому руководству стоило бы позаботиться о своих проблемах, например, о безопасности границ.
Ранее в Нью-Йорке был введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного наплыва беженцев и нелегальных мигрантов.
Между тем Соединенные Штаты продолжают оказывать финансовую и военную помощь Украине, а сейчас готовят новый пакет такой помощи.
Опубликовано: Светлана Репина
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