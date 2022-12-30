Times сообщил о связях членов парламента Великобритании с работницами секс-индустрии
Влиятельное издание сообщило об обвинениях в адрес британских парламентариев за связи с работницами секс-индустрии
Членов британского парламента предположительно заметили в компании работниц секс-индустрии во время заграничных командировок, сообщает газета Times.
"Британских парламентариев встретили работницы секс-индустрии в ходе зарубежного рабочего визита", - написал в публикации обозреватель Генри Зеффман.
Журналист утверждает, что подобные командировки оформляются в формате, когда все оплачивается за счет государственного бюджета. Зефман подчеркнул, что такое поведение дает дополнительные козыри разведке недружественного государства.
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Опубликовано: Максим Алексеев