Байден утвердил госбюджет на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине
2022-12-30 05:15
Президент США утвердил государственный бюджет, в котором запланирована многомиллиардная помощь Украине.
Глава Белого дома Джо Байден утвердил государственный бюджет на 2023 год, включающий многомиллиардную помощь Украине.
"Я утвердил двухпартийный бюджет в год исторического прогресса. Запланированы инвестиции в медицину, исследования, безопасность и значимая помощь Украине", - написал Байден в Twitter.
Бюджет США составляет 1,7 триллиона долларов. Включает выделение рекордных 858 миллиардов на оборону и 45 миллиардов помощи Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев