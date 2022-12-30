Bloomberg: США прорабатывают вариант поставки БМП Bradley в Украину

Американское издание узнало о возможных вариантах поставки поставки БМП Bradley в для укрепления ВСУ.

Администрация Белого дома рассматривает вариант поставок боевых машин пехоты Bradley для укрепления украинской армии, сообщает Bloomberg,

"Бронемашины способны значительно повысить наступательный потенциал украинской армии, так как по сути это легкий танк", - поделился мнением собеседник агентства.

Bloomberg уточняет, что окончательное решение пока не принято, но Белый дом находится на связи с Киевом и рассматривает разные варианты. Пентагон располагает значительным количеством БМП Bradley, часть из которых может быть модернизирована.