ВОЗ одобрила защитные меры, принятые другими странами против Китая

Защитные меры, принятые другими странами в связи со вспышкой Covid в Китае, «понятны» ввиду отсутствия информации, предоставленной Пекином, заявил в четверг глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«При отсутствии полной информации из Китая понятно, что страны принимают меры, которые, по их мнению, защитят их население», — написал он в Twitter, призвав Пекин больше сообщать о ситуации с пандемией в стране.

«Чтобы иметь возможность провести полную оценку риска ситуации с Covid-19 в Китае, ВОЗ нужна более подробная информация», — добавил глава ВОЗ.

Заявление прозвучало после того, как Соединенные Штаты присоединились к другим странам, включая Японию и Италию, в требовании прохождения тестов для путешественников из Китая.

Европейское агентство здравоохранения, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), заявили в четверг, что такие меры в настоящее время не оправданы в Европейском союзе.