Румынские пограничники спасли дезертиров из Украины

Новая волна мобилизации в Украине не всем по душе и, как и ранее, некоторые мужчины бегут из страны, выбирая самый короткий путь в ЕС через Румынию.

В четверг пограничные силы и спасатели Румынии завершили поисковую операцию целью которой были шестеро украинских дезертиров, которые попытались преодолеть гористую местность в районе Марамуреша высотой 1 800 м.

Они не были экипированы для горного похода, к тому же разыгралась метель и скалы стали скользкими.

Двое беглецов упали со скал и получили травмы. При минусовой температуре их жизнь в горах могла бы оборваться, если бы не подоспели во время спасатели. Еще двоих украинцев удалось найти с помощью вертолета, оборудованного тепловизором.

Ранее местный житель нашел мертвым пятого украинца, он сорвался с обрыва. Шестой был обнаружен в четверг, также без признаков жизни.