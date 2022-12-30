В Германии эксперты предупредили об увеличении риска от боеприпасов Второй Мировой войны

Эксперты по взрывчатым веществам ожидают увеличения риска от бомб времен Второй мировой войны в ближайшие годы.

«Мы опасаемся, что детонаторы со временем станут более чувствительными из-за коррозионных процессов и могут срабатывать быстрее», — заявил глава службы утилизации боеприпасов в Мекленбурге-Передней Померании Роберт Моллитор в Шверине.

Это относится прежде всего к боеприпасам, которые были изготовлены в конце Второй мировой войны. «Там применялись экономные материалы, это давно не проектировалось», отметил эксперт.

Моллитор, как председатель рабочей группы руководителей служб обезвреживания взрывоопасных предметов федеральных земель, также заявил: «Взрывчатые вещества, подобные тротилу, химически стабильны. Сказать, что подождем еще 100 лет, а потом он рассеется - такой надежды нет. Взрывчатка так же активна и сегодня проделает такую же большую дыру, как и тогда».

Боеприпас не станет менее опасным. В среднесрочной и долгосрочной перспективе возрастает риск взрыва.

В среднем в ФРГ ежегодно обнаруживается около 1300 тонн боеприпасов. Сотни неразорвавшихся снарядов обезврежены. Большинство датируется периодом между 1942 и 1945 годами, когда Германию бомбили с воздуха.

