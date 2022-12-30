Состояние Бориса Корчевникова заметно ухудшилось

Телезрители заподозрили ухудшение болезни телеведущего, потому что во время интервью он заикается, пришептывает, у него дергаются уголки рта и глаза.

Борис Корчевников летом 2022 года рассказал, что перенес новую операцию на голове. Несколько лет назад у телеведущего диагностировали в мозгу доброкачественную опухоль, он пережил трепанацию черепа, сообщает КП.

Помимо этого, мужчина в детстве переболел менингитом, у него возникли проблемы со слухом. А сейчас же, судя по всему, его состояние ухудшилось.

После удаления опухоли в мозгу звезда столкнулся с проблемами. После потери слуха у ведущего наблюдаются проблемы с речью и мимикой. Журналист с трудом выговаривает в эфире слова, на что обратили внимание светские хроникеры.

Зрители передачи "Судьба человека" от 29 декабря сообщили, что ведущему трудно формулировать вопросы. Во время интервью с исполнителем Алексеем Глызиным Борис пришептывает, заикается, с трудом подбирает слова, у знаменитости дергаются уголки рта и глаза и он странно жестикулирует.

Публику это очень встревожило. Общественность опасается, что их кумиру стало хуже.

Если верить окружению шоумена, сейчас он почти ничего не слышит, потому во время съемок пользуется специальной программой для глухих.