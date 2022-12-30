Катаракты не избежать никому: как распознать и отсрочить болезнь глаз

Заболевание с большой долей вероятности будет практически у каждого. Вопрос времени. С возрастом помутнение хрусталика неизбежно, можно лишь оттянуть этот момент и замедлить прогрессирование патологии.

Провоцирующие факторы катаракты: солнечные лучи, нехватка антиоксидантов, развитие глаукомы, прогрессирующая близорукость. Перечень причин на этом не заканчивается.

Под действием неблагоприятных условий хрусталик глаза начинает мутнеть, появляется катаракта.

"Родная" оптическая линза органа зрения человека делается менее прозрачной, плохо пропускает свет, поэтому снижается острота зрения. В итоге человек видит картинку нечетко и расплывчато.

Со временем ситуация ухудшается и может закончиться полной слепотой.

Как распознать первые симптомы катаракты? Мнение лазерного хирурга, офтальмолога Натальи Ворошиловой:

"Если снижается острота зрения человека – это "ведущая" жалоба, с которой человек обращается к врачу, когда у него возникает катаракта. Он видит предметы, изображения, как сквозь запотевшее стекло. Возможно ухудшение зрения в сумерках, у человека может быть такое ощущение, что его слепит яркий свет, например, свет от фар автомобилей. Когда начинается катаракта, то эти ощущения не спутать ни с чем – они сильно выраженные"

Лечить катаракту можно с помощью операции или специальной консервативной терапии (глазными каплями).

Суть оперативного лечения заключается в следующем: хирург удаляет собственный хрусталик глаза и заменяет его искусственной линзой.

Катаракта возможно в любом возрасте, но чаще всего от нее страдают люди после 40 лет.

В связи с этим офтальмологи рекомендуют в этом возрастном периоде проводить проверку зрения регулярно, минимум раз в год.

Если человек хорошо видит до 40-45 лет, то ему достаточно одного визита к врачу за три года. После этого возраста ходить к окулисту надо чаще.

Советы специалиста:

"Если ориентироваться на ощущения, на симптомы, то обращайте внимание на ваше зрение. Я также рекомендую смотреть по отдельности правым и левым глазом, потому что нам никогда в голову не приходит посмотреть одним глазом, а зачастую бывает так, что пациент приходит на прием, мы начинаем проверять зрение, выясняется, что один глаз видит совсем-совсем плохо"