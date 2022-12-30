Гарик Харламов после «изгнания» из Comedy Club возвращается туда со своей командой
После того, как шоумен однажды не появился в Камеди, это вызвало вопросы и возмущения зрителей. Теперь шоумен отыграется за пропущенный выпуск.
31 декабря выйдет в эфир новогодний выпуск «Comedy Club» под названием «Харламов против Камеди». В выпуске будет участвовать много звезд, ведущие – шоумен Павел Воля и певица Клава Кока, сообщает КП.
Звездным гостям подготовили трудные и даже издевательские конкурсы. Клава Кока обрадовалась, что ей "не придется страдать в конкурсах" и она будет "смотреть, как страдают другие".
После того, как Гарик Харламов всего однажды не появился в Камеди, это вызвало вопросы и возмущения зрителей. Теперь шоумен отыграется за пропущенный выпуск.
Комик соберет свою команду из звезд, которые будут соревноваться в музыкальных конкурсах с командой резидентов «Comedy Club».
В новогоднюю ночь с Гариком будут петь и играть Ольга Бузова, Ида Галич, Марина Федункив, Александр Ревва, Ваня Дмитриенко и другие звезды. С ними будут соревноваться Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Андрей Бебуришвили, Марина Кравец, Костя Бутусов и другие коллеги Харламова.
Опубликовано: Светлана Гаврусева