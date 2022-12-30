Диетолог раскрыла неожиданную пользу фундука

В этом орехе присутствует кальций, необходимый для зубов, волос, ногтей и костей. В составе фундука такуже есть и цинк, который полезен для мужского здоровья.

Фундук позволяет поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы, он также снижает уровень сахара и холестерина в крови, сообщает Рамблер.

"В фундуке есть селен. Это антиоксидант, необходимый для щитовидной железы и нормальной работы сердечно-сосудистой системы", – рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт также уточнила, что в этом орехе присутствует кальций, необходимый для зубов, волос, ногтей и костей. В составе фундука такуже есть и цинк, который полезен для мужского здоровья.

Фундук обладает антиоксидантными свойствами, подчеркнула диетолог, и помогает в профилактике рака. Кроме того, в этом орехе содержится много клетчатки, которая забирает излишки жиров и плохого холестерина.

"Исследования показали, что орехи и фундук снижают уровень плохого холестерина в крови", – отметила специалист.

Учитывая, что фундук довольно калорийный продукт, эксперт советует съедать в день не больше 30–50 граммов этого ореха.