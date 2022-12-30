Не узнает людей: Джеку Николсону поставлен тяжелый диагноз

Звезда Голливуда пропала с радаров еще несколько лет назад, причина кроется в серьезном заболевании артиста.

Более чем за полувековую карьеру фильмография Джека Николсона пополнилась десятками успешных ролей. Но в последнее время обладатель трех Оскаров и многомиллионных гонораров начал постепенно пропадать с радаров, сообщает Вумен.ру.

В 2010-м году вышла комедия «Как знать…», фильм с треском провалися в прокате и стал черной кляксой в безупречной карьере актера.

А в 2017-м появились слухи, что исполнитель роли Патрика Макмерфи в легендарном фильме «Полет над гнездом кукушки» несколько лет борется с тяжелой болезнью. У Николсона серьезные проблемы с памятью. Бывший кумир Америки утратил способность запоминать реплики персонажей.

Для актеров деменция — один из самых страшных диагнозов, она сразу ставит крест на карьере.

Приближенные к Джеку источники рассказали, что звезда окончательно перебрался в свой особняк в Лос-Анджелесе. Все дни Николсона заполнены игрой в гольф и просмотром кино под присмотром детей.

Приближенный к семье источник поведал, что Джек чувствует себя относительно нормально, однако его разум словно исчез. У актера также стали часто опухать конечности. Предположительно, речь идет о воспалении артрита.