Эксперт рассказала, как часто нужно мыть голову

Волосы быстро жирнеют из-за чрезмерного и частого мытья, потому что кожа головы в таких случаях вырабатывает много сала.

Владелица сети салонов красоты Sobe Brown в Ирландии Памела Моррисси раскрыла идеальную частоту мытья головы, сообщает Рамблер со ссылкой на RSVP live.

По словам прикмахера, волосы быстро становятся жирными по причине чрезмерного и частого мытья, потому что в таком случае кожа головы вырабатывает много сала. «Это происходит тогда, когда кожа головы "думает", будто ей не хватает сала, и начинает его перепроизводить», — пояснила специалист.

Моррисси посоветовала в связи с этим прибегать к такой процедуре два раза в неделю.

«Если решите мыть волосы дважды в неделю, сохраните натуральные масла на коже головы. Спустя несколько недель кожный покров восстановится, а жирность уменьшится», — отметила эксперт.

Парикмахер также посоветовала при мытье головы массировать голову подушечками пальцев, совершая плавные круговые движения. А затем необходимо нанести на волосы кондиционер на всю их длину.