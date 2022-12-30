Экс-премьер Англии Тони Блэр пророчил Путину место за «лучшим столом» в мировой политике и сравнивал его с Шарлем Де Голлем

Тони Блэр утверждал, что Владимиру Путину следует предоставить место за «лучшим столом» в мире, несмотря на опасения официальных лиц, как показывают недавно опубликованные документы.

Документы, опубликованные Национальным архивом Великобритании, показывают, что в начале 2001 года тогдашний премьер-министр считал важным побудить нового президента России принять западные ценности. Но чиновники задавались вопросом, «можно ли доверять бывшему агенту КГБ».

Файлы также показывают, что Путин предлагал построить газопровод в Великобританию.

В начале 2001 года Блэр объяснил свой подход российскому президенту, заявив новому американскому вице-президенту Дику Чейни, что это побудит его «приобщиться» к западным взглядам и экономической модели Запада.

Он сказал, что Путин был русским патриотом, чувствительным к «потере уважения» к России в мире, и имел сходное мышление с президентом Франции Шарлем де Голлем, хотя их нельзя было напрямую сравнивать.