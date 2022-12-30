DPA: Столтенберг считает поставки оружия Киеву кратким путём к миру в Украине

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки вооружений украинской армии являются кратчайшим путём к воцарению мира в регионе.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал новое интервью изданию DPA, где публично заявил, что администрация НАТО считает поставки западного оружия Украине самым простым путём для заключения мирного договора между Киевом и Москвой. При этом Столтенберг признал, что подобное мнение на первый взгляд кажется парадоксальным.

Примечательно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле расценивают поставки вооружений украинской армии как попытку затянуть конфликт в Украине.