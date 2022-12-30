ФСБ: на Северном Кавказе задержан мигрант из Украины, готовивший теракт
2022-12-30 11:25
Агенты Федеральной службы безопасности России задержали украинского мигранта, который намеревался совершить террористический акт по приказу спецслужб своей страны.
30 декабря центр ФСБ РФ по связям с общественностью сообщил, что сотрудники ведомства задержали украинского мигранта на территории Северо-Кавказского федерального округа. Известно, что задержанный был сторонником националистических взглядов и готовил террористический акт по заданию спецслужб Украины.
По данным российской Федеральной службы безопасности, при задержании у мигранта обнаружили средства для совершения диверсий, которые были изъяты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей