ФСБ: на Северном Кавказе задержан мигрант из Украины, готовивший теракт

Агенты Федеральной службы безопасности России задержали украинского мигранта, который намеревался совершить террористический акт по приказу спецслужб своей страны.

30 декабря центр ФСБ РФ по связям с общественностью сообщил, что сотрудники ведомства задержали украинского мигранта на территории Северо-Кавказского федерального округа. Известно, что задержанный был сторонником националистических взглядов и готовил террористический акт по заданию спецслужб Украины.

По данным российской Федеральной службы безопасности, при задержании у мигранта обнаружили средства для совершения диверсий, которые были изъяты.