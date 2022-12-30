Развожаев: система ПВО армии России сработала в небе над Севастополем

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев утверждает, что в небе над регионом сработала система противовоздушной обороны.

Утром пятницы губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что российские средства ПВО сработали в небе над регионом, перехватив неопознанный летающий объект. По словам Развожаева, в результате инцидента пострадавших в Севастополе не обнаружено.

Также Михаил Развожаев отметил слаженность российских военных, которые неизменно демонстрируют эффективность при защите неприкосновенности территории России.