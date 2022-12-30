Представитель офиса Зеленского по правам солдат ВСУ Алёна Вербицкая рассказала о количестве пропавших без вести в Украине после начала спецоперации.

Днём пятницы американская газета Bloomberg опубликовала фрагмент интервью с сотрудницей офиса Зеленского Алёной Вербицкой, которая сообщила, что после 24 февраля и по настоящий момент официальный Киев признал пропавшими без вести пятнадцать тысяч человек. По словам Вербицкой, в украинском правительстве не осведомлены о том, что произошло с пропавшими.

Характерно, что бывший полковник США Дуглас Макгрегор ранее заявил, что с начала боевых действий ВСУ понесли потери в размере 150 тысяч человек.