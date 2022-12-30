Кулеба: США поставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS в 2023 году

Дмитрий Кулеба уверен, что в следующем году Вашингтон передаст Киеву ракеты с большим радиусом действия.

В пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба публично заявил, что в 2023 году Соединённые Штаты смогут поставить украинским войскам американские танки Abrams, ударные беспилотники и дальнобойные ракетные комплексы ATACMS, способные поражать цели за 300 километров от места пуска.

При этом Кулеба признал, что решение Вашингтона о поставках подобных вооружений Киеву в следующем году будет зависеть от множества факторов и может быть не принято.