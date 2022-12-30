За неправильный выбор солнечных очков можно поплатиться зрением

Затемненные очки берегут глаза от активного солнца не только летом, но и зимой, когда лежащий вокруг снег буквально ослепляет. Если выбирать солнцезащитный аксессуар бездумно, можно серьезно повредить органы зрения.

Как избежать ошибки при покупке защитных очков от солнца, рассказал офтальмолог Вячеслав Куренков.

Во-первых, очки надо рассматривать главным образом как защищающее приспособление, а уж потом - как стильный элемент гардероба.

Причем и в зимнее время этот аксессуар бывает не менее актуален, чем в летнее.

Вячеслав Куренков:

"Чтобы обеспечить благоприятные условия, чтобы глаза не утомлялись от излишней освещенности, солнцезащитные очки используются при вождении автомобиля, для повседневных прогулок, при передвижении по городу, на природе..."

Не каждый товар из этой серии действительно бережет глаза от ультрафиолета. Сегодня покупателям предлагается много подделок.

Чтобы этого избежать, следует выбирать очки в специализированных проверенных магазинах. Чем опасна поддельная продукция?

"У очков-подделок могут быть темные стекла, но эти стекла не всегда задерживают ультрафиолет, что вызывает повреждение внутренних структур глаза и приводит к различным заболеваниям. В частности, к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и повреждению макулярной зоны и возникновению макулодистрофии. Последнее заболевание лишает пациента центрального зрения и делает его инвалидом"

По мнение специалиста, степень затемнения может быть разной, но при этом уровень защиты остается одинаковым. Для разных целей нужно выбирать разные солнцезащитные очки.

Для повседневного применения во время обычных прогулок подойдут слегка затемненные модели (50% затемнения).

Для долгого пребывания на ослепительном солнце надо подбирать аксессуар с 75% степенью затемнения.

Каким будет оттенок очков - зависит от предпочтений покупателя (синий, зеленый, коричневый).

Чтобы обезопасить пользователя, очки делают небьющимися. Материал изготовления - полимеры, которые должны проходить испытания.

Они прочные, не вредят здоровью и не оказывают негативного влияния на организм в целом.